В Грузии 5 новых случаев заражения коронавирусом

В настоящее время на карантине в Грузии находятся 7 718 человек

В Грузии выявлено еще 5 случаев инфицирования коронавирусом, 10 пациентов были излечены и отправлены домой.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Национальном центре по контролю над заболеваниями и общественному здоровью Грузии.

Таким образом, число заразившихся коронавирусом в соседней стране достигло 1 283 человек, а число выздоровевших - 1 068 человек. Скончались 17 человек.

В настоящее время на карантине в Грузии находятся 7 718 человек, на стационарном контроле - 245 человек.