О нас
Report Georgia

В Грузии 5 новых случаев заражения коронавирусом

В Грузии 5 новых случаев заражения коронавирусом В настоящее время на карантине в Грузии находятся 7 718 человек
В регионе
13 августа 2020 г. 11:55
В Грузии 5 новых случаев заражения коронавирусом
0 : 00
0 : 00

В Грузии выявлено еще 5 случаев инфицирования коронавирусом, 10 пациентов были излечены и отправлены домой.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Национальном центре по контролю над заболеваниями и общественному здоровью Грузии.

Таким образом, число заразившихся коронавирусом в соседней стране достигло 1 283 человек, а число выздоровевших - 1 068 человек. Скончались 17 человек.

В настоящее время на карантине в Грузии находятся 7 718 человек, на стационарном контроле - 245 человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda daha 5 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

Число случаев COVID-19 в Армении превысило 41 тыс.  
Число случаев COVID-19 в Армении превысило 41 тыс.  
13 августа 2020 г. 11:50
В России за сутки скончались ещё 124 пациента с коронавирусом
В России за сутки скончались ещё 124 пациента с коронавирусом
13 августа 2020 г. 11:41
В Турции число заразившихся коронавирусом превысило 244 тыс.
В Турции число заразившихся коронавирусом превысило 244 тыс.
13 августа 2020 г. 02:48
В Москве продолжает расти смертность от COVID-19
В Москве продолжает расти смертность от COVID-19
13 августа 2020 г. 02:14
Грузинский эксперт: Армения - это не Англия, чтобы делать такое громкое заявление
Грузинский эксперт: Армения - это не Англия, чтобы делать такое громкое заявление
12 августа 2020 г. 23:39
У вице-премьера России диагностировали коронавирус
У вице-премьера России диагностировали коронавирус
12 августа 2020 г. 23:06
Жители Грузии оценили отношения с Азербайджаном
Жители Грузии оценили отношения с Азербайджаном
12 августа 2020 г. 18:40
В ВОЗ оценили возможности России по созданию вакцины для всего мира
В ВОЗ оценили возможности России по созданию вакцины для всего мира
12 августа 2020 г. 17:19
В Беларуси возбудили 17 уголовных дел после беспорядков
В Беларуси возбудили 17 уголовных дел после беспорядков
12 августа 2020 г. 13:48
Главы МИД стран ЕС проведут заседание по ситуации в Беларуси
Главы МИД стран ЕС проведут заседание по ситуации в Беларуси
12 августа 2020 г. 13:10

Последние новости

12:26
Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину Внешняя политика
12:12
В Баку пройдет онлайн-мероприятие с участием иностранцев Туризм
12:06
ФотоПолиция Мингячевира совершила рейд  Происшествия
11:55
В Грузии 5 новых случаев заражения коронавирусом В регионе
11:50
Число случаев COVID-19 в Армении превысило 41 тыс.   В регионе
11:48
Байден собрал за сутки рекордные 26 млн долларов пожертвований Другие страны
11:44
Возможности пользователей смартфонов на Android для видеозвонка расширились ИКТ
11:41
В России за сутки скончались ещё 124 пациента с коронавирусом В регионе
11:31
За вырубку деревьев оштрафован владелец объекта в Сумгайыте  Экология
11:23
В Индии зафиксировали рекордное число новых случаев COVID-19 Другие страны
11:21
ФотоМинистры обороны Азербайджана и Турции посетили Аллею почетного захоронения Армия
11:18
​Азербайджанская нефть незначительно подорожала  Энергетика
11:16
Ученые нашли связь между риском заражения COVID-19 и резус-фактором Здоровье
11:06
На Зыхской дороге сгорел автобус Происшествия
11:00
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.08.2020) Финансы
Вся новостная лента