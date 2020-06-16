Наверх

В Грузии еще 20 человек излечились от COVID-19

В Грузии еще 20 человек излечились от COVID-19

Еще 20 человек побороли коронавирус в Грузии. 

Как сообщает грузинское бюро Report, данные опубликованы на специальном правительственном сайте в связи с коронавирусом.

Всего в стране излечились 724 человека.

Что касается новых случаев инфицирования, за последние сутки не выявлено ни одного. Общее количество заболевших COVID-19 по-прежнему составляет 879 человек.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 14 пациентов. 

На карантине по стране находятся 2 710 человек, на стационарном контроле 267 человек.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!