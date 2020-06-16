В Грузии еще 20 человек излечились от COVID-19

Еще 20 человек побороли коронавирус в Грузии.
Как сообщает грузинское бюро Report, данные опубликованы на специальном правительственном сайте в связи с коронавирусом.
Всего в стране излечились 724 человека.
Что касается новых случаев инфицирования, за последние сутки не выявлено ни одного. Общее количество заболевших COVID-19 по-прежнему составляет 879 человек.
От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 14 пациентов.
На карантине по стране находятся 2 710 человек, на стационарном контроле 267 человек.