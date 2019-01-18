В Грузии эпидемия кори достигла пика, население будет вакцинироваться бесплатно

Тбилиси. 18 января REPORT.AZ/ "В Грузии с начала года было зарегистрировано 335 случаев заражения корью".

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил министр вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергеенко.

Он отметил, что заражение корью достигло в стране эпидемического уровня, и единственным способом борьбы с этим заболеванием является вакцинация: "На сегодняшнем заседании правительство примет решение о бесплатной вакцинации всех граждан против кори".

Министр отметил, что правительство обсуждает комплекс мер против распространения эпидемии кори, и не исключено, что вакцинирование будет обязательным.

Отметим, что до сих пор вакцинация против кори в Грузии была бесплатной лишь для граждан в возрасте до 40 лет.