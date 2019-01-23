В Грузии двое заразившихся "свиным гриппом" азербайджанцев помещены в отделение реанимации

Тбилиси. 23 января. REPORT.AZ/ В Марнеули (Грузия) трое заразившихся вирусом A (H1N1, "свиной грипп") продолжают лечение в больнице.

Как сообщает грузинское бюро Report, двое из них - местные азербайджанцы.

Пациенты помещены в отделение реанимации. Состояние одного азербайджанца расценивается как тяжелое, другого - как стабильное.

Напомним, что до сих пор от "свиного гриппа" в Грузии скончались 19 человек. На данный момент в медицинских учреждениях соседней страны от вируса гриппа лечатся около 750 человек. На каждые 100 000 человек в стране приходится 251 случай заражения гриппом.