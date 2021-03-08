В Грузии десять человек упали с балкона в ходе драки в епархии

Десять человек выпали с балкона, шестеро из них пострадали, выпав в ходе потасовки в Чкондидской епархии в Мартвили.
МВД Грузии начало расследовать инцидент. Как сообщает ТВ, закрытое заседание под председательством нового правящего митрополита Стефана закончилось дракой, которой предшествовала ссора между духовенством.
Новый митрополит Чкондидский и Мартвильский владыка Стефане приостановил сан первосвященников двум дьяконам, после чего внутри служителей епархии начались противостояния. Между служителями церкви и паствой началось выяснение отношений, "разборка" перешла на балкон второго этажа здания, в результате чего обвалились деревянные перила и люди попадали вниз. Среди пострадавших есть журналисты и операторы грузинских телекомпаний.