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В Грузии десять человек упали с балкона в ходе драки в епархии

В Грузии десять человек упали с балкона в ходе драки в епархии Десять человек выпали с балкона, шестеро из них пострадали, выпав в ходе потасовки в Чкондидской епархии в Мартвили.
В регионе
8 марта 2021 г. 22:27
В Грузии десять человек упали с балкона в ходе драки в епархии

Десять человек выпали с балкона, шестеро из них пострадали, выпав в ходе потасовки в Чкондидской епархии в Мартвили.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телекомпания "Рустави 2".

МВД Грузии начало расследовать инцидент. Как сообщает ТВ, закрытое заседание под председательством нового правящего митрополита Стефана закончилось дракой, которой предшествовала ссора между духовенством.

Новый митрополит Чкондидский и Мартвильский владыка Стефане приостановил сан первосвященников двум дьяконам, после чего внутри служителей епархии начались противостояния. Между служителями церкви и паствой началось выяснение отношений, "разборка" перешла на балкон второго этажа здания, в результате чего обвалились деревянные перила и люди попадали вниз. Среди пострадавших есть журналисты и операторы грузинских телекомпаний.

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