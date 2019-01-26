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    В Грузии число жертв "свиного гриппа" достигло 20 человек

    Тбилиси. 26 января. REPORT.AZ/ В грузинском городе Зугдиди от вируса гриппа А (H1N1) "свиного гриппа" скончался один человек.

    Как сообщает грузинское бюро Report,  он был доставлен в больницу с симптомами гриппа и скончался накануне.

    Таким образом, число жертв "свиного гриппа" в соседней стране достигло 20.

    В настоящее время в больнице Зугдиди 19 пациентов лечатся от гриппа. Из них шестеро - дети.

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