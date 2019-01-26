В Грузии число жертв "свиного гриппа" достигло 20 человек

Тбилиси. 26 января. REPORT.AZ/ В грузинском городе Зугдиди от вируса гриппа А (H1N1) "свиного гриппа" скончался один человек.

Как сообщает грузинское бюро Report, он был доставлен в больницу с симптомами гриппа и скончался накануне.

Таким образом, число жертв "свиного гриппа" в соседней стране достигло 20.

В настоящее время в больнице Зугдиди 19 пациентов лечатся от гриппа. Из них шестеро - дети.