В Грузии число жертв коронавируса достигло трех человек

В Грузии отмечен еще один летальный исход от коронавируса.

Как сообщает грузинское бюро Report, это - 86-летняя женщина, помещенная в Тбилисскую инфекционную больницу.

Этим количество летальных исходов от COVID-19 в соседней стране достигло 3 человек.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был отмечен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент случаи заражения вирусом отмечены в 209 странах и регионах.

Число заразившихся инфекцией в мире превышает 1 363 000 человек. 293 839 из них выздоровели, 76 383 - скончались.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфекцию COVİD-19, а 11 марта объявила пандемию.