В Грузии число заразившихся коронавирусом возросло до 227 человек

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 227, вылечились 52 человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания, который был создан правительством страны.

"Подтвержденных случаев инфицирования – 227, среди них выздоровели - 52, смертельных случаев - три, в режиме карантина находятся 4829 человек, под наблюдением 410", - сообщается на сайте.

Среди инфицированных есть дети, беременная женщина, сотрудники гражданского офиса Национальной гвардии, медперсонал, сотрудники Нацбанка Грузии и врач скорой помощи. От вируса погибли три пожилые женщины, по словам врачей у них наблюдалось несколько сопутствующих хронических заболеваний.

Минздрав Грузии сообщает, что правительство ожидает пика вспышки коронавируса со второй половины апреля.