В Грузии число заразившихся коронавирусом превысило 565 тыс. человек

В Грузии за последние сутки подтверждено 1 120 новых случаев заражения коронавирусом, 4 905 человек выписаны после выздоровления, 61 пациент скончался.

В Грузии за последние сутки подтверждено 1 120 новых случаев заражения коронавирусом, 4 905 человек выписаны после выздоровления, 61 пациент скончался.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Национальном центре по контролю за заболеваниями и общественному здравоохранению страны.

До настоящего времени в соседней стране инфекция COVID-19 была выявлена у 565 957 человек. Из них 519 673 выздоровели, 7 867 граждан скончались.

Число активно больных коронавирусом составляет 38 391 человек.