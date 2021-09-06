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В Грузии число заразившихся коронавирусом превысило 565 тыс. человек

В Грузии число заразившихся коронавирусом превысило 565 тыс. человек В Грузии за последние сутки подтверждено 1 120 новых случаев заражения коронавирусом, 4 905 человек выписаны после выздоровления, 61 пациент скончался.
В регионе
6 сентября 2021 г. 11:05
В Грузии число заразившихся коронавирусом превысило 565 тыс. человек

В Грузии за последние сутки подтверждено 1 120 новых случаев заражения коронавирусом, 4 905 человек выписаны после выздоровления, 61 пациент скончался.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Национальном центре по контролю за заболеваниями и общественному здравоохранению страны.

До настоящего времени в соседней стране инфекция COVID-19 была выявлена у 565 957 человек. Из них 519 673 выздоровели, 7 867 граждан скончались.

Число активно больных коронавирусом составляет 38 391 человек.

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Версия на английском языке Georgia's COVID-19 tally surpasses 565,000
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda COVID-19-a yoluxanların sayı 565 mini keçib

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