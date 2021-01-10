О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Грузии число заразившихся коронавирусом превысило 239 тыс.

В Грузии число заразившихся коронавирусом превысило 239 тыс. В Грузии коронавирусом заразились еще 1143 человек, 23 пациента скончались.
В регионе
10 января 2021 г. 11:04
В Грузии число заразившихся коронавирусом превысило 239 тыс.

В Грузии за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 1 143 человек, выздоровели 617 человек, 23 пациента скончались.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается на специальном официальном сайте правительства Грузии.

До настоящего времени в соседней стране COVID-19 заразились 239 229 человек, из которых 225 335 выздоровели и 2 773 скончались.

На карантинном режиме содержатся 452 человека, под стационарным контролем - 3 894 больных. 746 пациентов с легкой формой заболевания проходят лечение в специальных отелях.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda daha 1 143 nəfər koronavirusa yoluxub, 23 pasiyent ölüb

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Изменилась организационная структура Azalternativenergy
Изменилась организационная структура Azalternativenergy
9 января 2021 г. 15:42
Политолог: В мире много террористических организаций, основу которых составляют армяне
Политолог: В мире много террористических организаций, основу которых составляют армяне
9 января 2021 г. 10:03
Коротченко: События в Вашингтоне имеют с демократией очень мало общего
Коротченко: События в Вашингтоне имеют с демократией очень мало общего
7 января 2021 г. 16:51
Израильский эксперт о штурме здания Конгресса США
Израильский эксперт о штурме здания Конгресса США
7 января 2021 г. 16:30
Махир Мамедов: Успех Теймура Раджабова – политическая победа
Махир Мамедов: Успех Теймура Раджабова – политическая победа
4 января 2021 г. 12:51
Ученый: Лечение Фавипиравиром не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане
Ученый: Лечение "Фавипиравиром" не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане
30 декабря 2020 г. 12:26
На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
28 декабря 2020 г. 16:51
Оскандалившаяся директор бакинской школы уволена
ФотоОскандалившаяся директор бакинской школы уволена
28 декабря 2020 г. 14:24
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
26 декабря 2020 г. 12:01
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
25 декабря 2020 г. 17:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi