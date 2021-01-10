В Грузии число заразившихся коронавирусом превысило 239 тыс.

В Грузии коронавирусом заразились еще 1143 человек, 23 пациента скончались.

В Грузии за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 1 143 человек, выздоровели 617 человек, 23 пациента скончались.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается на специальном официальном сайте правительства Грузии.

До настоящего времени в соседней стране COVID-19 заразились 239 229 человек, из которых 225 335 выздоровели и 2 773 скончались.

На карантинном режиме содержатся 452 человека, под стационарным контролем - 3 894 больных. 746 пациентов с легкой формой заболевания проходят лечение в специальных отелях.