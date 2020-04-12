​В Грузии число заразившихся коронавирусом превысило 250 человек

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 252 человек, вылечились 63.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания.

"Подтвержденных случаев инфицирования – 252, среди них выздоровели - 63, смертельных случаев - 3, в режиме карантина находятся 4 929 человек, под наблюдением 405, граждане Грузии, доставленные из-за границы - 3 человека ", - сообщается на сайте.

Минздрав Грузии сообщает, что правительство ожидает пика вспышки COVID-19 со второй половины апреля.