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В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 399 человек

В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 399 человек

Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 399 человек, вылечились 93. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания, который был создан правительством страны.

"Подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом – 399, среди них выздоровели 93 человека, смертельных случаев - четыре, в режиме карантина находятся 4782 человека, под наблюдением 503, граждане Грузии, доставленные из-за границы - три человека ", - сообщается на сайте.ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,24 миллиона случаев заражения, свыше 152 тысяч человек скончались.
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