В Грузии число зараженных штаммом "дельта" приближается к 30

В Грузии подтвердилось семь новых случаев заражения индийским штаммом коронавируса "дельта".
Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению страны Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, в стране оборот штамма "дельта" составляет 10-20%.
Главный эпидемиолог призвал население быть внимательнее и соблюдать требования.
В соседней стране первый случай заражения штаммом "дельта" был зарегистрирован в мае. В настоящий момент опасный штамм вируса подтвержден у 27 человек.