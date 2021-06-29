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В Грузии число зараженных штаммом "дельта" приближается к 30

В Грузии число зараженных штаммом "дельта" приближается к 30 В Грузии подтвердилось семь новых случаев заражения индийским штаммом коронавируса "дельта".
В регионе
29 июня 2021 г. 13:07
В Грузии число зараженных штаммом дельта приближается к 30

В Грузии подтвердилось семь новых случаев заражения индийским штаммом коронавируса "дельта".

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению страны Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, в стране оборот штамма "дельта" составляет 10-20%.

Главный эпидемиолог призвал население быть внимательнее и соблюдать требования.

В соседней стране первый случай заражения штаммом "дельта" был зарегистрирован в мае. В настоящий момент опасный штамм вируса подтвержден у 27 человек.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda Hindistan ştammına yoluxma sayı 30-a çatır

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