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В Грузии число зараженных штаммом "дельта" достигает 80

В Грузии число зараженных штаммом "дельта" достигает 80 В Грузии число зараженных штаммом "дельта" коронавируса составляет 79.
В регионе
14 июля 2021 г. 13:48
В Грузии число зараженных штаммом дельта достигает 80

В Грузии число зараженных штаммом "дельта" коронавируса составляет 79.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению страны Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, в Грузии оборот штамма "дельта" превышает 20%.

А.Гамкрелидзе отметил, что постепенно будут расти факты заражения опасной разновидностью COVID-19: "Сегодня наряду с британским штаммом в стране активен оборот штамма "дельта". Заражение будет постепенно расти, это невозможно предотвратить".

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda "Delta" ştammına yoluxanların sayı 80-ə yaxınlaşıb

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