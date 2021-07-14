В Грузии число зараженных штаммом "дельта" достигает 80

В Грузии число зараженных штаммом "дельта" коронавируса составляет 79.

В Грузии число зараженных штаммом "дельта" коронавируса составляет 79.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению страны Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, в Грузии оборот штамма "дельта" превышает 20%.

А.Гамкрелидзе отметил, что постепенно будут расти факты заражения опасной разновидностью COVID-19: "Сегодня наряду с британским штаммом в стране активен оборот штамма "дельта". Заражение будет постепенно расти, это невозможно предотвратить".