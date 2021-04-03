В Грузии число зараженных коронавирусом превысило 283 тысячи

За последние сутки в Грузии подтверждено 580 новых случаев заражения коронавирусом, 215 человек выздоровели и выписаны домой.

За последние сутки в Грузии подтверждено 580 новых случаев заражения коронавирусом, 215 человек выздоровели и выписаны домой.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится на специальном официальном сайте правительства Грузии.

Таким образом, число заразившихся COVID-19 в соседней стране возросло до 283 369, а число выздоровевших - до 274 145.

За последние сутки число умерших из-за осложнений, вызванных коронавирусом, увеличилось на 6 человек - до 3 804.

Для выявления новых случаев заражения за сутки было проведено 29 729 тестов.