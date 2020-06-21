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В Грузии число заболевших COVID-19 превысило 900

​В Грузии число заболевших COVID-19 превысило 900

В Грузии подтверждено еще восемь случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на специальный правительственный сайт, созданный в связи с коронавирусом.

Так, число зараженных COVID-19 достигло 906 человек. Из них 755 выздоровели, 14 скончались.

В настоящее время на карантине по стране находятся 2 710 человек, на стационарном контроле 269 пациента.

Коронавирусная инфекция начала распространяться в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. Вирус зарегистрирован в 213 странах и регионах.

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