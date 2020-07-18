В Грузии число заболевших COVID-19 достигло 1 018

На карантине находятся 5 497 человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за сутки возросло на восемь человек и достигло 1 018.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.

"Число выявленных случаев инфицирования - 1 018, выздоровели 895 человека, смертельных случаев - 15", - говорится в сообщении.

На карантине находятся 5 497 человек, под наблюдением в стационарах - 249 пациента. Прибывших из зарубежных стран для лечения граждан Грузии - 41.