В Грузии число случаев COVID-19 достигло 1 006

Выздоровели еще 10 человек

Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на три и достигло 1 006, выздоровели еще 10 человек. Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.

"Число выявленных случаев инфицирования - 1 006, выздоровели 883 человека, смертельных случаев - 15", - говорится в сообщении.

В режиме карантина находятся 5 640 человек, под наблюдением в стационарах - 244 пациента. Прибывших из зарубежных стран для лечения граждан Грузии - 31.