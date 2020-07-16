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В Грузии число случаев COVID-19 достигло 1 006

В Грузии число случаев COVID-19 достигло 1 006 Выздоровели еще 10 человек
В регионе
16 июля 2020 г. 10:41
В Грузии число случаев COVID-19 достигло 1 006

Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на три и достигло 1 006, выздоровели еще 10 человек. Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.

"Число выявленных случаев инфицирования - 1 006, выздоровели 883 человека, смертельных случаев - 15", - говорится в сообщении.

В режиме карантина находятся 5 640 человек, под наблюдением в стационарах - 244 пациента. Прибывших из зарубежных стран для лечения граждан Грузии - 31.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda COVID-19-a yoluxanların sayı 1 006-ya çatdı

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