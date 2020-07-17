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В Грузии число заболевших COVID-19 достигло 1 010

В Грузии число заболевших COVID-19 достигло 1 010 На карантине находятся 5 640 человек
В регионе
17 июля 2020 г. 10:22
В Грузии число заболевших COVID-19 достигло 1 010

Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на четыре и достигло 1 010, выздоровели еще 2 человека.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.

"Число выявленных случаев инфицирования - 1 010, выздоровели 885 человека, смертельных случаев - 15", - говорится в сообщении.

На карантине находятся 5 640 человек, под наблюдением в стационарах - 244 пациента. Прибывших из зарубежных стран для лечения граждан Грузии - 41.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda koronavirusa yoluxanların sayı 1 010-a çatdı

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