В Грузии число заболевших COVID-19 достигло 1 010

На карантине находятся 5 640 человек

Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на четыре и достигло 1 010, выздоровели еще 2 человека.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.

"Число выявленных случаев инфицирования - 1 010, выздоровели 885 человека, смертельных случаев - 15", - говорится в сообщении.

На карантине находятся 5 640 человек, под наблюдением в стационарах - 244 пациента. Прибывших из зарубежных стран для лечения граждан Грузии - 41.