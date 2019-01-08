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    В Грузии число скончавшихся от гриппа достигло 11 человек

    Тбилиси. 8 января. REPORT.AZ/ В грузинском городе Гори 22-летняя женщина скончалась от тяжелой формы гриппа. 

    Как сообщает грузинское бюро Report, у женщины ранее была опухоль и она неоднократно переносила операцию. 

    Пока в лабораторных условиях не подтвердилось, стал ли причиной смерти женщины вирус А (H1N1, "свиной грипп").  

    Напомним, что в Грузии от "свиного гриппа" уже скончались 10 человек. В стране подтверждено 158 случаев заражения вирусом А (H1N1). С сегодняшнего дня 5 клиник в Тбилиси переходят на круглосуточный режим работы. 

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