В Грузии число скончавшихся от гриппа достигло 11 человек

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Тбилиси. 8 января. REPORT.AZ/ В грузинском городе Гори 22-летняя женщина скончалась от тяжелой формы гриппа.
Как сообщает грузинское бюро Report, у женщины ранее была опухоль и она неоднократно переносила операцию.
Пока в лабораторных условиях не подтвердилось, стал ли причиной смерти женщины вирус А (H1N1, "свиной грипп").
Напомним, что в Грузии от "свиного гриппа" уже скончались 10 человек. В стране подтверждено 158 случаев заражения вирусом А (H1N1). С сегодняшнего дня 5 клиник в Тбилиси переходят на круглосуточный режим работы.
Cəmilə BabayevaАвтор новости