Омбудсмен Грузии: Число представленных на руководящих постах азербайджанцев минимальное

"В прошлом году число представленных на руководящих постах в Марнеули представителей нацменьшинств было минимальным".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщается в отчете, переданном грузинским омбудсменом Нино Ломджария в парламент.

В документе говорится, что согласно данным проведенной в 2014 году в стране переписи, население Марнеули составляло 104 300 человек, 83,77% из которых составляют азербайджанцы, 8,58% грузины, 6,99% армяне.

На этом фоне один из восьми руководителей в мэрии муниципалитета Марнеули является представителем нацменьшинств. Только один из пяти руководителей комиссии и один из 11 членов представительского органа села - представители нацменьшинств".

Выступая в парламенте, Н.Ломджария заявила, что не было предпринято никаких эффективных шагов для вовлечения нацменьшинств в процесс принятия решений: "Наши наблюдения и полученные обращения показывают, что этническая и расовая дискриминация остается серьезной проблемой в стране".

Уполномоченный по правам человека заявила, что вопросы, связанные с образованием представителей национальных меньшинств, преподаванием государственного языка и защитой их культурного наследия, остаются проблематичными.