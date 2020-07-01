В Грузии число инфицированных COVID-19 достигло 931

В Грузии число инфицированных COVID-19 за последние сутки выросло на три человека и достигло 931.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается на специальном официальном сайте правительства Грузии в связи с коронавирусом.

До сих пор 794 из зараженных излечились, 15 скончались.

В настоящее время на карантине по стране находятся 2 809 человек, на стационарном контроле - 229 человек.

Отметим, что в последние дни в Грузии выявляются новые факты заражения у водителей грузовиков, въезжающих на территорию страны.