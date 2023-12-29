В Грузии четыре фармкомпании оштрафованы на крупную сумму

Четыре фармацевтические компании Грузии оштрафованы на более чем 52,7 млн лари (более 19,6 млн долларов) за нарушение закона "О конкуренции".

Четыре фармацевтические компании Грузии оштрафованы на более чем 52,7 млн лари (более 19,6 млн долларов) за нарушение закона "О конкуренции".

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Грузии.

В середине декабря 2023 года Минздрав Грузии в очередной раз обвинил ряд грузинских фармкомпаний в искусственном завышении цен на медикаменты, а также в том, что крупные компании создают условия для нездоровой конкуренции на рынке. Поэтому ведомство обратилось в Агентство конкуренции с просьбой провести анализ ситуации.

В заявлении Минздрава говорилось, что медикаменты, на которые пока не распространены референтные цены, в аптеках Грузии продаются как минимум в 32 раз дороже по сравнению с импортными ценами.

Агентство конкуренции также выявило факты создания искусственного дефицита на жизненно важные препараты, например, на препарат для лечения эпилепсии, онкологии и т.д.