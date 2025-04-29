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В Грузии четверо протестующих задержаны за избиение директора марганцевой шахты

В Грузии четверо протестующих задержаны за избиение директора марганцевой шахты На западе Грузии четверо человек задержаны по обвинению в избиении директора марганцевых шахт в селе Шукрути Тенгиза Коберидзе.
В регионе
29 апреля 2025 г. 16:06
В Грузии четверо протестующих задержаны за избиение директора марганцевой шахты

На западе Грузии четверо человек задержаны по обвинению в избиении директора марганцевых шахт в селе Шукрути Тенгиза Коберидзе.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Задержанным вменяется "умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью" (часть 2 статьи 118 УК Грузии). Им грозит лишение свободы на срок до двух лет.

По данным СМИ, трое из задержанных – шахтеры, один – житель Чиатура. Двух человек полиция задержала поздно ночью в палаточном городке протестующих у районной мэрии.

Случай произошел накануне в зоне добычи. Коберидзе направлялся к шахтам, где начали подготовку для возобновления работы после длительного простоя. Группа протестующих блокировала дорогу.

Управляющая шахтами Chiatura Management Company (CMC) заявила, что около 30 человек силой вытащили Коберидзе из машины и забросали камнями, а после скрылись. Сами протестующие утверждают, что Коберидзе их спровоцировал, назвав "стадом скота".

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