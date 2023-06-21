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В Грузии часть бастующих шахтеров объявила голодовку

В Грузии часть бастующих шахтеров объявила голодовку Часть бастующих горняков из Чиатура объявила о начале бессрочной голодовки у здания парламента в Тбилиси до выполнения их требований.
В регионе
21 июня 2023 г. 12:20
В Грузии часть бастующих шахтеров объявила голодовку

Часть бастующих горняков из Чиатура объявила о начале бессрочной голодовки у здания парламента в Тбилиси до выполнения их требований.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Грузия.

"Мы будем голодать до тех пор, пока не будут выполнены наши условия. У нас нет пути обратно, продолжаем голодовку и акцию протеста", – сказал один из бастующих Ардеми Сопромадзе.

Вместе с увеличением зарплаты горняки требуют медицинскую страховку, а также обновления рабочего оборудования.

В Georgian Manganese Holding (крупнейшая компания по добыче марганцевой руды в стране, владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом) заявили о том, что решение может быть достигнуто только путем конструктивных переговоров.

"Единственное решение – конструктивный диалог и соглашение", – сказала директор департамента управления персоналом компании Мариам Кутателадзе журналистам.

Забастовка горняков в Чиатура продолжается уже 16 дней. Производство полностью приостановлено. Накануне часть из них прибыла для продолжения протеста в Тбилиси. Горняки установили палатки у здания парламента. Они требуют от руководства компании Georgian Manganese Holding 20% прибавку зарплаты, в то время как им обещают увеличить оклад лишь на 5%.

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