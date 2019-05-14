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В Грузии бюллетени для внеочередных выборов будут распечатаны на азербайджанском языке

В Грузии бюллетени для выборов распечатают на азербайджанском языке

Приступили к распечатке бюллетеней для предстоящих 19 мая в Грузии внеочередных и промежуточных выборов.

Как сообщает местное бюро Report, информацию распространил Центризбирком (ЦИК) Грузии. 

Согласно информации, в целом распечатают 370 300 бюллетеней, 39 500 из которых предусмотрены для выборов в грузинский парламент, 19 750 - местные консультативные органы, 311 050 - для выборов на должность главы ИВ. 

Бюллетени для выборов главы ИВ Марнеульского района (района компактного проживания азербайджанцев) будут распечатаны на азербайджанском и армянском языках. 

ЦИК должен представить бюллетени в окружные избирательные комиссии как минимум за 12 часов до начала процесса голосования. 

Отметим, что 19 мая в соседней стране пройдут выборы депутатов в местные консультативные органы районов Сагареджо, Ахмета, Адигени, Озургети, Чиатура, Ткибули, Цхалтубо и Зестафони, а также глав ИВ районов Зугдиди, Чиатура, Хуло, Зестафони и Марнеули. 

В промежуточных парламентских выборах выберут депутата от мажоритарного округа Тбилисского района Мтацминда. 

До избрания президентом Грузии Саломе Зурабишвили была депутатом в законодательном органе именно из этого района. 

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