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    ​В Грузии бушует стихия: Батуми накрыл мощный ливень - ВИДЕО

    Чрезвычайную ситуацию вызвал сильный дождь и шторм

    Баку. 26 Августа. REPORT.AZ/ Курортный грузинский город Батуми пострадал от проливного дождя и шторма в четыре балла.

    Как передает Report, непогода обесточила часть города, дома затоплены.

    Всего за несколько часов грузинский город Батуми и регион Аджария затопило. Чрезвычайную ситуацию вызвал сильный дождь и шторм.

    Мэрия города сообщает, что часть Батуми осталась без электроснабжения.

    В некоторых районах города затоплены первые этажи зданий, улицы и железнодорожная станция.

    Местные спасатели получили 90 звонков с просьбой о помощи. Люди жалуются, что оказались заблокированными в авто на подтопленных улицах, в затопленных первых этажах домов, магазинов.

    Из столицы Грузии Тбилиси и города Кутаиси в Батуми уже отправлены дополнительные подразделения спасательных служб и техники.

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