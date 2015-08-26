​В Грузии бушует стихия: Батуми накрыл мощный ливень - ВИДЕО

Баку. 26 Августа. REPORT.AZ/ Курортный грузинский город Батуми пострадал от проливного дождя и шторма в четыре балла.

Как передает Report, непогода обесточила часть города, дома затоплены.

Всего за несколько часов грузинский город Батуми и регион Аджария затопило. Чрезвычайную ситуацию вызвал сильный дождь и шторм.

Мэрия города сообщает, что часть Батуми осталась без электроснабжения.

В некоторых районах города затоплены первые этажи зданий, улицы и железнодорожная станция.

Местные спасатели получили 90 звонков с просьбой о помощи. Люди жалуются, что оказались заблокированными в авто на подтопленных улицах, в затопленных первых этажах домов, магазинов.

Из столицы Грузии Тбилиси и города Кутаиси в Батуми уже отправлены дополнительные подразделения спасательных служб и техники.