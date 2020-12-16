В Грузии будет разработан национальный план вакцинации

Вакцина против COVID-19 будет доставлена в Грузию в марте-апреле 2021 года

Для осуществления вакцинации против коронавируса в Грузии будет создана межведомственная координационная комиссия.

Как сообщает местное бюро Report, соответствующее решение приняло правительство страны.

Согласно решению, комиссия подготовит национальный план действий по вакцинации. Комиссия будет обеспечивать координацию, мониторинг вакцинации и выполнение плана.

В работе комиссии, наряду с соответствующими министерствами Грузии, примут участие представители международных организаций и финансовых структур.

Ожидается, что вакцина против COVID-19 будет доставлена в Грузию в марте-апреле 2021 года.