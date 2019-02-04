В Грузии будет построен новый морской порт регионального значения

Тбилиси. 4 февраля. REPORT.AZ/ В грузинском городе Поти будет построен новый морской порт.

Как сообщает грузинское бюро Report, в связи с этим в Тбилиси между группой компаний PACE и Корпорацией частных зарубежных инвестиций (OPIC) правительства США был подписан договор.

Согласно документу, на строительство терминала будут выделены инвестиции в размере 50 млн долларов. Наряду с морским терминалом будет увеличена глубина акватории, после чего станет возможным принятие судов грузоподъемностью около 50 тысяч тонн.

На церемонии подписания приняли участие президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, представители дипломатического корпуса и другие гости.

Новый терминал в Поти будет располагаться на территории бывшего Судостроительного завода. Общая стоимость проекта, который состоит из двух этапов, составляет 120 млн долларов. Общая инвестиционная стоимость первого этапа оценивается в 93 млн долларов. Из этой суммы 50 млн долларов выделит OPIC.

Выступивший на церемонии М.Бахтадзе назвал подписание контракта очень важным событием: "Новая портовая инфраструктура является очередным шагом для превращения Грузии в транспортный коридор между Европой и Азией".