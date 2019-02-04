В Грузии более 7400 человек больны СПИДом

Тбилиси. 4 февраля. REPORT.AZ/ По данным на 28 января этого года, в Грузии зарегистрировано 19 новых случаев заболевания СПИДом.

Как сообщает местное бюро Report, информацию об этом распространил грузинский Научно-практический центр клинической иммунологии, СПИДа и инфекционной патологии.

В Грузии, в целом, зарегистрировано 7453 случая заболевания СПИДом. Из заболевших - 5578 - мужчины, 1875 – женщины.

По данным на 31 декабря, в стране 4597 человек лечатся от СПИДа, из них 43 - дети.

39,9% случаев заражения ВИЧ приходится на использование наркотических веществ, 57,6% - через половые связи.

В регионе компактного проживания азербайджанцев Квемо Картли 385 человек больны СПИДом.

В последние годы в соседней Грузии наблюдается новая устойчивая тенденция роста в связи со СПИДом.