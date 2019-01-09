В Грузии более 600 человек госпитализированы с вирусом гриппа

Тбилиси. 9 января. REPORT.AZ/ В Грузии около 640 человек госпитализированы с вирусом гриппа.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил министр здравоохранения страны Давид Сергеенко.

По его словам, 39 человек находятся в отделении реанимации: "Согласно имеющейся информации, по сравнению со вчерашним днем, сегодняшние показатели намного лучше. Статистика госпитализированных сократилась примерно на 100 человек. Это - хорошая динамика. Хотя количество недавно заразившихся вирусом уменьшилось, состояние подхвативших болезнь остается тяжелым".

Что касается вопроса о закрытии из-за гриппа школ и детсадов, Д.Сергеенко заявил о проведении консультаций по этому поводу.

Отметим, что в Грузии от вируса А (H1N1, "свиной грипп") скончались 13 человек. В стране отмечено 158 случаев заражения "свиным гриппом".