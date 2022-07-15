В Грузии более 300 учителей азербайджанского языка сдали экзамены на родном языке

Учителя азербайджанского языка и литературы азербайджаноязычных школ Грузии впервые сдали экзамен на родном языке.
Как сообщает местное бюро Report, около 380 учителей приняли участие в экзамене в экзаменационном центре, созданном в Тбилиси.
Первый заместитель министра образования и науки Грузии Тамар Махарашвили отметила, что негрузиноязычные учителя до сих пор не имели возможности сдавать экзамен на родном языке, что ставило их в неравное положение по сравнению с другими учителями.
Отметим, что в рамках сотрудничества с Национальным центром по оценке и экзаменам Грузии в процесс подготовки банка вопросов для экзамена был вовлечен Государственный экзаменационный центр Азербайджана.