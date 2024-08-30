В Грузии более 230 НПО обратились за регистрацией по закону об иноагентах

Более 230 неправительственных организаций в Грузии уже обратились в Национальное агентство гражданского реестра Министерства юстиции за регистрацией по вступившему в силу закону "О прозрачности иностранного влияния".

Более 230 неправительственных организаций в Грузии уже обратились в Национальное агентство гражданского реестра Министерства юстиции за регистрацией по вступившему в силу закону "О прозрачности иностранного влияния".

Как передает Report об этом заявила первый заместитель министра юстиции Грузии Тамар Ткешелашвили.

"По обновленным данным на этот момент, в Национальное агентство гражданского реестра обратились с заявлением 233 организации с целью регистрации. Они обратились согласно этому закону", - заявила Ткешелашвили на заседании Конституционного суда, который рассматривает иски президента, оппозиции, НПО и СМИ против закона об иноагентах.

В Конституционном суде 30 августа началось второе слушание объединенных исков против принятого парламентом закона. Представители Минюста приглашены для пояснения деталей исполнения закона. Ткешелашвили призвала организации исполнить закон во избежание штрафов, в чем, по ее словам, ведомство готово всячески помогать.