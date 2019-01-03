В Грузии более 1500 человек умерли от СПИДа

Тбилиси. 3 января. REPORT.AZ/ В прошлом году в Грузии зарегистрировано 672 новых факта заболевания СПИДом.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию об этом распространил Научно-практический центр инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Грузии.

Сообщается, что в годовом сравнении число заболевших возросло на 41.

По данным на 31 декабря 2018 года, в стране в целом зафиксировано 7434 случая заболевания СПИДом. Из заболевших 5564 мужчины и 1870 - женщины. Большая часть заболевших входит в возрастную группу 29-39 лет.

СПИД развился у 3969 пациентов, 1515 умерли.

Случаи ВИЧ-инфицирования в 39,9% случаях произошли из-за наркотических средств, 46,4% - гетеросексуальных связей.

Большая доля заболевших СПИДом приходится на Тбилиси. В городе 2719 человек являются носителями СПИДа. Из них 87 – иностранные граждане.

В регионе компактного проживания азербайджанцев Квемо Картли СПИДом больны 385 человек.

Число ВИЧ-инфицированных детей в соседней стране составляло 109 человек, из них 69 мальчики, 40 – девочки. 27 из них умерли.

Отметим, что первый случай заболевания СПИДом в Грузии зарегистрирован в 1989 году.