Число участников акции протеста металлургов в Грузии достигло 400 человек

Число участников акции, проводимой работниками металлургического завода в Рустави, достигло 400 человек.

Как сообщает грузинское бюро Report, часть протестующих выдвинула свои требования, встретившись с руководством компании "Рустави Сталь".

Руководство попросило трехдневный срок для расследования возможностей выполнения требований.

Металлурги заявили о намерении не возобновлять работу до выполнения выдвинутых ими требований.

Отметим, что основные требования работников завода заключаются в повышении зарплаты до 1 000 лари и сокращении рабочего дня с 12-ти до 8-ми часов.