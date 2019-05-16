 Наверх

Число участников акции протеста металлургов в Грузии достигло 400 человек

В Грузии бастуют металлурги

Число участников акции, проводимой работниками металлургического завода в Рустави, достигло 400 человек.

Как сообщает грузинское бюро Report, часть протестующих выдвинула свои требования, встретившись с руководством компании "Рустави Сталь".  

Руководство попросило трехдневный срок для расследования возможностей выполнения требований. 

Металлурги заявили о намерении не возобновлять работу до выполнения выдвинутых ими требований. 

Отметим, что основные требования работников завода заключаются в повышении зарплаты до 1 000 лари и сокращении рабочего дня с 12-ти до 8-ми часов. 

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние

Последние новости



Orphus sistemi