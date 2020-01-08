В Грузии в районе компактного проживания азербайджанцев прошла акция протеста - ФОТО

В Грузии, перед зданием Исполнительной власти района компактного проживания азербайджанцев - Марнеули, жители села Алгети Винсовхоз провели акцию протеста.

Как сообщает грузинское бюро Report, участники акции выразили протест отсутствию питьевой и оросительной воды.

По их словам, уже долгие годы село Алгети Винсовхоз не снабжается питьевой и оросительной водой. Людям приходится привозить питьевую воду из соседних сел или же покупать ее.

Глава ИВ Марнеульского района Заур Даргаллы принял протестующих и заявил о выделении средств для проведения в село линии воды.

Он отметил, что будет объявлен тендер для проведения новой линии и добавил, что реализация проекта запланирована до июня.

После встречи участников акции с руководителем района, акция была завершена.