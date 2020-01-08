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В Грузии в районе компактного проживания азербайджанцев прошла акция протеста - ФОТО

В Грузии азербайджанцы провели акцию протеста

В Грузии, перед зданием Исполнительной власти района компактного проживания азербайджанцев - Марнеули, жители села Алгети Винсовхоз провели акцию протеста.

Как сообщает грузинское бюро Report, участники акции выразили протест отсутствию питьевой и оросительной воды. 

По их словам, уже долгие годы село Алгети Винсовхоз не снабжается питьевой и оросительной водой. Людям приходится привозить питьевую воду из соседних сел или же покупать ее.  

Глава ИВ Марнеульского района Заур Даргаллы принял протестующих и заявил о выделении средств для проведения в село линии воды. 

Он отметил, что будет объявлен тендер для проведения новой линии и добавил, что реализация проекта запланирована до июня. 

После встречи участников акции с руководителем района, акция была завершена. 

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