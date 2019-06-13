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В Грузии не сумевшие продать выращенный урожай азербайджанцы провели акцию протеста - ФОТО

В Грузии азербайджанцы провели акцию протеста
© Report

Не сумевшие продать выращенный урожай жители Марнеульского села Даштепе провели акцию протеста.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом отмечается в сюжете, подготовленном телеканалом "Рустави 2". 

По словам местных жителей, с учетом импорта в страну помидоров из-за границы, азербайджанцы не могут продать свою продукцию даже за 20 тетри. 

"Чтобы вырастить урожай из банка взят кредит. Мы не можем продать помидоры и они портятся. В случае безразличия правительства к вопросу, мы перекроем в Марнеули магистральную дорогу", - сказал местный житель Тамаз Мамедов. 

В знак протеста люди растоптали крупную партию помидоров. 

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