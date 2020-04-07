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В Грузии азербайджанца оштрафовали за "предложение руки и сердца"

В Грузии азербайджанца оштрафовали за "предложение руки и сердца"

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В селе Гараджалар грузинского района Телави полиция оштрафовала 9 молодых азербайджанцев, нарушивших требования комендантского часа.

Как сообщает грузинское бюро Report, инцидент произошел вчера после 21:00. 

Один из задержанных хотел сделать предложение любимой девушке и вместе с 8-ю друзьями разжег на территории сельского стадиона костер в форме сердца. 

Отметим, что комендантский час действует в Грузии с 31 марта. С 21:00 по 06:00 на территории страны полностью запрещено движение пешеходов и автомобилей.  

Нарушивших комендантский час физических лиц ждет штраф в размере 3 000 лари (944 доллара США).

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