В Грузии азербайджанца оштрафовали за "предложение руки и сердца"

В селе Гараджалар грузинского района Телави полиция оштрафовала 9 молодых азербайджанцев, нарушивших требования комендантского часа.

Как сообщает грузинское бюро Report, инцидент произошел вчера после 21:00.

Один из задержанных хотел сделать предложение любимой девушке и вместе с 8-ю друзьями разжег на территории сельского стадиона костер в форме сердца.

Отметим, что комендантский час действует в Грузии с 31 марта. С 21:00 по 06:00 на территории страны полностью запрещено движение пешеходов и автомобилей.

Нарушивших комендантский час физических лиц ждет штраф в размере 3 000 лари (944 доллара США).