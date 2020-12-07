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В Грузии азербайджанца застрелили возле его дома

В Грузии азербайджанца застрелили возле его дома В грузинском поселке Поничала (Соганлыг) совершено убийство
В регионе
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7 декабря 2020 г. 21:45
В Грузии азербайджанца застрелили возле его дома

В грузинском поселке Поничала (Соганлыг) совершено убийство.

Как передает местное бюро Report, инцидент был зафиксирован в вечерние часы.

Раненый был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.

По информации телеканала "Мтавари архи", убитым является 40-летний Рагим Исаев. По мужчине открыли огонь возле его дома. Личность нападавшего или нападавших пока не установлена.

Очевидцы сообщают, что слышали 5-6 выстрелов. По их словам, огонь был открыт из автомобиля с российскими номерами.

Считается, что причиной убийства Исаева стала месть. Его брат был арестован за убийство несколько лет назад.

В МВД Грузии заявили о начале расследования по факту умышленного убийства и незаконного приобретения, хранения и перевозки огнестрельного оружия.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda azərbaycanlı evinin yaxınlığında güllələndi

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