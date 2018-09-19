Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Грузии армянин попался на взятке сотруднику полиции. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, патрульный экипаж Мцхета-Мтианетского управления МВД Грузии задержал мужчину, 1955 года рождения, по обвинению в предложении взятки сотрудникам полиции.

Мужчина, который оказался гражданином Армении, был остановлен у села Надибаани за нарушение правил дорожного движения. «Прежде чем сотрудники патрульной службы разъяснили гражданину суть совершенного им нарушения, он дал им 10 лари в качестве взятки», - говорится в обвинении прокуратуры.

Процессуальное соглашение между прокурором и гражданином Армении было оформлено. Согласно этому соглашению, гражданина Армении обязали выплатить штраф в размере 3 тысяч лари, а взятка в размере 10 лари была конфискована.