О нас

В Грузии арестованы разыскиваемые по линии Интерпола 12 граждан Турции

В Грузии арестованы разыскиваемые по линии Интерпола 12 граждан Турции В Грузии арестованы 12 граждан Турции, разыскиваемых по красному циркуляру Интерпола.
В регионе
13 августа 2025 г. 11:52
В Грузии арестованы разыскиваемые по линии Интерпола 12 граждан Турции

В Грузии арестованы 12 граждан Турции, разыскиваемых по красному циркуляру Интерпола.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил замдиректора Главного департамента криминальной полиции Ираклий Дондоладзе.

"Восемь из них въехали в Грузию до выдачи ордера на их розыск Интерполом, а четверо – нелегально, что ведет к проведению дополнительных уголовных расследований", – заявил он.

Среди задержанных есть лица, обвиняемые в совершении тяжких и особо тяжких преступлений: убийство при отягчающих обстоятельствах (в том числе убийство несовершеннолетнего), покушение на убийство, разбой, участие в организованной преступной группе и другое.

Арестам предшествовали масштабные оперативно-следственные мероприятия. В них, помимо грузинских ведомств, были задействованы турецкое бюро Интерпола, а также атташе полиции и жандармерии Турции в Грузии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Недалеко от Тбилиси произошло землетрясение
Недалеко от Тбилиси произошло землетрясение
13 августа 2025 г. 11:39
В Армении задержан гражданин Ирана за контрабанду наркотиков
В Армении задержан гражданин Ирана за контрабанду наркотиков
13 августа 2025 г. 10:42
Пункт пропуска на границе Кыргызстана и Узбекистана временно закрыли
Пункт пропуска на границе Кыргызстана и Узбекистана временно закрыли
13 августа 2025 г. 09:18
Правительство Казахстана выделило средства на изучение проблем Каспийского моря
Правительство Казахстана выделило средства на изучение проблем Каспийского моря
13 августа 2025 г. 08:04
В турецком Балыкесире произошло еще одно землетрясение
В турецком Балыкесире произошло еще одно землетрясение
12 августа 2025 г. 23:46
После забастовки граждан Индии прокуратура Армении возбудила уголовное дело
После забастовки граждан Индии прокуратура Армении возбудила уголовное дело
12 августа 2025 г. 22:58
В турецкой провинции Газиантеп во время перестрелки пострадали 9 человек
В турецкой провинции Газиантеп во время перестрелки пострадали 9 человек
12 августа 2025 г. 22:39
В серьезном ДТП в Турции пострадали 19 человек
ФотоВ серьезном ДТП в Турции пострадали 19 человек
12 августа 2025 г. 22:06
Путин обсудил с Ким Чен Ыном предстоящие переговоры с Трампом
Путин обсудил с Ким Чен Ыном предстоящие переговоры с Трампом
12 августа 2025 г. 21:41
В четырех провинциях Турции начались лесные пожары
В четырех провинциях Турции начались лесные пожары
12 августа 2025 г. 21:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi