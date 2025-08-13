В Грузии арестованы разыскиваемые по линии Интерпола 12 граждан Турции

В Грузии арестованы 12 граждан Турции, разыскиваемых по красному циркуляру Интерпола.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил замдиректора Главного департамента криминальной полиции Ираклий Дондоладзе.

"Восемь из них въехали в Грузию до выдачи ордера на их розыск Интерполом, а четверо – нелегально, что ведет к проведению дополнительных уголовных расследований", – заявил он.

Среди задержанных есть лица, обвиняемые в совершении тяжких и особо тяжких преступлений: убийство при отягчающих обстоятельствах (в том числе убийство несовершеннолетнего), покушение на убийство, разбой, участие в организованной преступной группе и другое.

Арестам предшествовали масштабные оперативно-следственные мероприятия. В них, помимо грузинских ведомств, были задействованы турецкое бюро Интерпола, а также атташе полиции и жандармерии Турции в Грузии.