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В Грузии арестован руководитель оппозиционного телеканала

В Грузии арестован руководитель оппозиционного телеканала Основатель и директор грузинского оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия лишен свободы сроком на 3 года и 6 месяцев.
В регионе
16 мая 2022 г. 11:02
В Грузии арестован руководитель оппозиционного телеканала

Основатель и директор грузинского оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия лишен свободы сроком на 3 года и 6 месяцев.

Как сообщает грузинское бюро Report, соответствующее решение принял Тбилисский городской суд.

Н.Гварамия был арестован в зале суда. Он заявил о своей невиновности.

Н.Гварамия является экс-гендиректором телеканала "Рустави-2". Он обвинялся в незаконном присвоении крупной суммы денег и имущества, принадлежащих этой компании, злоупотреблении должностными полномочиями. В июле 2019 года после смены владельца телеканала журналист подал в отставку с поста гендиректора, в августе основал телеканал "Мтавари архи".

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda müxalif telekanalın rəhbəri  həbs olunub

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