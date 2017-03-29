В Грузии арестован бывший замминистра топлива и энергетики Украины

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В Грузии задержан бывший заместитель министра топлива и энергетики Украины Игорь Кирюшин.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Кирюшин подозревается в соучастии в завладении преступной организацией под руководством экс-президента страны Виктора Януковича имуществом, принадлежащим ОАО "Укрнафта" и ПАО "Укргазвыдобування", на общую сумму более 2 млрд гривен.

Луценко отметил, что органы правосудия Грузии приняли решение о временном аресте Кирюшина на 90 суток для принятия решения об экстрадиции в Украину.