О нас

В Грузии арестовали двоих подозреваемых в убийстве туриста из России

В Грузии арестовали двоих подозреваемых в убийстве туриста из России В Грузии арестованы двое подозреваемых в убийстве российского предпринимателя из Тулы, который вместе с женой находился в отпуске в этой стране.
В регионе
7 января 2025 г. 11:25
В Грузии арестовали двоих подозреваемых в убийстве туриста из России

В Грузии арестованы двое подозреваемых в убийстве российского предпринимателя из Тулы, который вместе с женой находился в отпуске в этой стране.

Как передает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, такую информацию озвучили в МВД республики.

"Двое мужчин 1986 и 1992 годов рождения ограбили Виктора Соловьева, выстрелили в него, и чтобы скрыть следы преступления - сбросили тело россиянина в реку Накра. Подозреваемых арестовали", - проинформировали в ведомстве.

Им грозит от 16 лет до пожизненного заключения в тюрьме. Обвинение им предъявлено по следующим статьям УК Грузии - грабеж, убийство, незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.

Ранее сообщалось, что 5 января вооруженное нападение было совершено на туристов из России в высокогорной Местия, в регионе Самегрело - Земо Сванети.

По информации телеканала "Мтавари архи", неизвестные лица, предположительно, предприняли попытку сексуального насилия в отношении женщины. Они потребовали от мужчины выйти из машины, в ходе чего началась потасовка, злоумышленники открыли огонь и ранили мужчину, затем увезли в неизвестном направлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
6 января 2025 г. 11:20
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
29 декабря 2024 г. 17:08
Футзальный клуб Араз-Нахчыван расстался с главным тренером
Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" расстался с главным тренером
28 декабря 2024 г. 13:20
В Милли Меджлисе подготовили законопроект О международных договорах
В Милли Меджлисе подготовили законопроект "О международных договорах"
27 декабря 2024 г. 14:50
МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
23 декабря 2024 г. 10:40
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК Мингячевир, принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК "Мингячевир", принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
18 декабря 2024 г. 12:25
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
16 декабря 2024 г. 15:38
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi