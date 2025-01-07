В Грузии арестовали двоих подозреваемых в убийстве туриста из России

В Грузии арестованы двое подозреваемых в убийстве российского предпринимателя из Тулы, который вместе с женой находился в отпуске в этой стране.

В Грузии арестованы двое подозреваемых в убийстве российского предпринимателя из Тулы, который вместе с женой находился в отпуске в этой стране.

Как передает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, такую информацию озвучили в МВД республики.

"Двое мужчин 1986 и 1992 годов рождения ограбили Виктора Соловьева, выстрелили в него, и чтобы скрыть следы преступления - сбросили тело россиянина в реку Накра. Подозреваемых арестовали", - проинформировали в ведомстве.

Им грозит от 16 лет до пожизненного заключения в тюрьме. Обвинение им предъявлено по следующим статьям УК Грузии - грабеж, убийство, незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.

Ранее сообщалось, что 5 января вооруженное нападение было совершено на туристов из России в высокогорной Местия, в регионе Самегрело - Земо Сванети.

По информации телеканала "Мтавари архи", неизвестные лица, предположительно, предприняли попытку сексуального насилия в отношении женщины. Они потребовали от мужчины выйти из машины, в ходе чего началась потасовка, злоумышленники открыли огонь и ранили мужчину, затем увезли в неизвестном направлении.