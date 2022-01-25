В Грузии 90% заражений COVID-19 приходятся на "омикрон"-штамм

В настоящее время в Грузии 90% заражений COVID-19 приходятся на "омикрон"-штамм.

В настоящее время в Грузии 90% заражений COVID-19 приходятся на "омикрон"-штамм.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщил глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья страны Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, в стране зарегистрировано 1600 случаев заражения новым штаммом, лишь 16 зараженных госпитализированы.

А.Гамкрелидзе отметил, что в ближайшие две недели случаи заражения "омикрон"-штаммом возрастут.

Первый факт заражения "омикрон"ом в соседней стране был зарегистрирован 20 декабря.