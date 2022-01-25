В настоящее время в Грузии 90% заражений COVID-19 приходятся на "омикрон"-штамм.
Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщил глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья страны Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, в стране зарегистрировано 1600 случаев заражения новым штаммом, лишь 16 зараженных госпитализированы.
А.Гамкрелидзе отметил, что в ближайшие две недели случаи заражения "омикрон"-штаммом возрастут.
Первый факт заражения "омикрон"ом в соседней стране был зарегистрирован 20 декабря.