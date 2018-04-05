В Грузии 6 апреля объявлено днем траура в связи с гибелью шахтеров

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Правительство Грузии объявило 6 апреля днем траура в связи с обрушением на шахте, в результате которого погибли шесть человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства республики.

"Решением правительства, 6 апреля 2018 года объявлено в Грузии днем траура. Отдавая дань памяти погибшим на шахте в Ткибули, 6 апреля будут приспущены государственные флаги на всех административных зданиях", - говорится в сообщении.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили после инцидента в шахте призвал ужесточить контроль в сфере охраны труда.