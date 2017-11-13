В Грузии 5 из 18 министерств ликвидированы

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Тбилиси. 13 ноября. REPORT.AZ/ "Реформы в структуре правительства Грузии продолжатся и впредь".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на брифинге 13 ноября заявил премьер-министр страны Георгий Квирикашвили.

Он отметил, что в составе правительства произошли кадровые изменения. Так, министерства экономики и энергетики были объединены. Это ведомство возглавит нынешний министр финансов Дмитрий Кумсишвили. Он также займет пост заместителя премьер-министра. Бывший председатель АО "Грузинские железные дороги" Мамука Бакрадзе назначен министром финансов.

По словам Г. Квирикашвили, министерства культуры и спорта также были объединены. В целом, 5 из 18 министерств были ликвидированы. Он заявил, что кадровые реформы будут проведены также в правоохранительных органах и прокуратуре.