В Грузии 45 человек скончались от коронавируса за сутки

В Грузии за сутки коронавирус обнаружен еще у 2 911 человек, 2 421 выздоровели, 45 пациентов умерли.
Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили на специальном сайте правительства Грузии.
Таким образом, число заразившихся вирусной инфекцией COVID-19 в соседней стране достигло 66 561, 49 811 человек вылечились, 566 человек скончались.
В настоящее время на карантине находятся 2 656, на стационарном контроле - 4 878 человек. В специальных отелях проходят лечение 3 181 бессимптомный больной.