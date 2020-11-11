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В Грузии 45 человек скончались от коронавируса за сутки

В Грузии 45 человек скончались от коронавируса за сутки В настоящее время на карантине находятся 2 656, на стационарном контроле - 4 878 человек
В регионе
11 ноября 2020 г. 11:40
В Грузии 45 человек скончались от коронавируса за сутки
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В Грузии за сутки коронавирус обнаружен еще у 2 911 человек, 2 421 выздоровели, 45 пациентов умерли.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили на специальном сайте правительства Грузии.

Таким образом, число заразившихся вирусной инфекцией COVID-19 в соседней стране достигло 66 561, 49 811 человек вылечились, 566 человек скончались.

В настоящее время на карантине находятся 2 656, на стационарном контроле - 4 878 человек. В специальных отелях проходят лечение 3 181 бессимптомный больной.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda son sutkada koronavirusdan 45 nəfər ölüb

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