В Грузии 4 телеканала прекратили вещание в знак протеста

На 24 часа прекратили вещание 4 телевизионных канала Грузии - "Пирвели", "Мтавари архи", "Формула" и "Кавкасия".

На 24 часа прекратили вещание 4 телевизионных канала Грузии - "Пирвели", "Мтавари архи", "Формула" и "Кавкасия".

Как сообщает грузинское бюро Report, на черном фоне на телеканалах указан список из 53 журналистов и операторов, пострадавших 5 июля во время беспорядков, устроенных противниками ЛГБТ в Тбилиси.

Телеканалы требуют отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и наказания всех, кто допустил ситуацию с применением насилия.

Отметим, что один из операторов, подвергшийся физическому давлению сотрудник телеканала "Пирвели" Лексо Лашкарава скончался 11 июля. После смерти представитель медиа ситуация в Грузии обострилась.