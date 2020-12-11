О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Грузии 4 146 новых случаев заражения коронавирусом

В Грузии 4 146 новых случаев заражения коронавирусом До настоящего времени в соседней стране подтверждено 183 099 случаев заражения COVID-19
В регионе
11 декабря 2020 г. 11:17
В Грузии 4 146 новых случаев заражения коронавирусом
0 : 00
0 : 00

В Грузии за последние сутки коронавирусом заразились еще 4 146 человек, 2 129 выздоровели, 37 пациентов скончались.

Об этом сообщается на специальном официальном сайте правительства Грузии, передает грузинское бюро Report.

До настоящего времени в соседней стране подтверждено 183 099 случаев заражения COVID-19. Из них 150 461 выздоровел, 1 695 умерли.

В карантинных зонах находятся 1 017 человек, на стационарном контроле - 6 881 человек. 3 400 переносящих болезнь в легкой форме пациентов проходят лечение в специальных отелях.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda daha 4 146 nəfər koronavirusa yoluxub, 37 pasiyent ölüb

Новости партнеров

Самое читаемое

Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
10 декабря 2020 г. 17:52
Министр образования обратился к родителям 
Министр образования обратился к родителям 
5 декабря 2020 г. 18:03
Министр образования о принудительных сборах денег в школах
Министр образования о принудительных сборах денег в школах
5 декабря 2020 г. 15:51
МИД РФ: Наиболее перспективным направлением является восстановление железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией
МИД РФ: Наиболее перспективным направлением является восстановление железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией
10 декабря 2020 г. 17:26
Поддержка SOCAR тем, перед кем мы в неоплатном долгу
ФотоПоддержка SOCAR тем, перед кем мы в неоплатном долгу
7 декабря 2020 г. 14:22
Русский азербайджанец из Карелии, сочинивший 45 песен про Азербайджан
"Русский азербайджанец" из Карелии, сочинивший 45 песен про Азербайджан
7 декабря 2020 г. 14:32
Названа дата парада Победы
Названа дата парада Победы
5 декабря 2020 г. 18:11
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
7 декабря 2020 г. 14:20
Израильский эксперт о заседании СМИД ОБСЕ: Это победа Азербайджана
Израильский эксперт о заседании СМИД ОБСЕ: Это победа Азербайджана
7 декабря 2020 г. 16:50
В Азербайджане восстанавливается система СМС-разрешений
В Азербайджане восстанавливается система СМС-разрешений
8 декабря 2020 г. 15:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi