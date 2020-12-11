В Грузии 4 146 новых случаев заражения коронавирусом

До настоящего времени в соседней стране подтверждено 183 099 случаев заражения COVID-19

В Грузии за последние сутки коронавирусом заразились еще 4 146 человек, 2 129 выздоровели, 37 пациентов скончались.

Об этом сообщается на специальном официальном сайте правительства Грузии, передает грузинское бюро Report.

До настоящего времени в соседней стране подтверждено 183 099 случаев заражения COVID-19. Из них 150 461 выздоровел, 1 695 умерли.

В карантинных зонах находятся 1 017 человек, на стационарном контроле - 6 881 человек. 3 400 переносящих болезнь в легкой форме пациентов проходят лечение в специальных отелях.